خريجو ومتدربو الأكاديمية الوطنية ينظمون مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

نظم خريجو ومتدربو الأكاديمية الوطنية للتدريب أبناء محافظة كفر الشيخ مسيرة لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة والتمسك بممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

انطلقت المسيرة من مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، مروراً بشارع الجيش وحتى ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، وسط هتافات "تحيا مصر"، حاملين أعلام الجمهورية لتشجيع أبناء كفر الشيخ للنزول والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات المركزية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية، والتي تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لسباق الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر اليوم وغداً الثلاثاء.

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