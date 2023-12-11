عضو نقل النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "السعيد" أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني مناشدًا جميع منتسبي جامعة بنها الأهلية، وجموع المواطنين في مختلف أنحاء مصر بالنزول والمشاركة الإيجابية من أجل ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في صناعة مستقبل مصر.

وأعرب "السعيد" عن إعجابه بحجم المشاركة الشعبية الضخمة في الانتخابات التي تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية، ويظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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