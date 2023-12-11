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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المديريات الخدمية بالإسماعيلية تشارك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

الناخبين
الناخبين

واصلت المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي انطلقت أمس الأحد ١٠ ديسمبر الجاري وسط إقبال جماهيري كبير على اللجان الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي للعرس الديمقراطي.

العمال يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان التصويت بمحافظة الإسماعيلية

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية إن موظفي المديرية توجهوا للإدلاء بأصواتهم بالتزامن مع تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة والكشف الطبي والخدمات العلاجية على المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية.

 

وأكد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية أن موظفي المديرية حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ إيمانًا منهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن موظفي المديرية حرصوا عن المشاركة في الانتخابات، من أجل مستقبل أفضل وحق الأجيال القادمة في توفير مناخ يتمتع بالديمقراطية.

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية عن سعادته بمشاركة عدد من الشيوخ والأئمة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من منطلق إيمانهم بواجبهم الديني والتوعوي والوطني كونهم قدوة للجميع.

وأشاد مدير عام التربية والتعليم بالاسماعيلية بمشاركة القائمين على العملية التعليمية وحرصهم على تعليم النشء أن المشاركة السياسية حق شرعي ودستوري وواجب وطني.

و أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة على مشاركة موظفي المديرية في كافة مراكز ومدن المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، متوجهين إلى اللجان الانتخابية بصحبة أسرهم؛ من أجل تربية نشء واع وحريص على ممارسة الديمقراطية.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية على مشاركة كافة العاملين بالهيئة، حرصًا على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

ونوَّه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة بمشاركة العاملين بالمديرية هذا بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية بكافة مراكز ومدن المحافظة والفلاحين، حرصًا منهم على ترسيخ أسس الديمقراطية ومشاركة كافة فئات الشعب في العرس الديمقراطي.

وفي السياق ذاته، واصلت عدد من المديريات الخدمية والشركات العامة بالمحافظة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومنها مديرية القوى العاملة، مديرية الإسكان والمرافق العامة، مديرية الطب البيطري،
شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى، شركة المقاولون العرب، قطاع الملابس الجاهزة، شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، فرع البريد المصري بالإسماعيلية.

كان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجه برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.

يذكرأن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب  ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

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