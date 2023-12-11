الأزهر للفتوى الإلكترونية: صوتك أمانة وله قيمة في الدنيا والآخرة

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب تعليم الأبناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية، متابعاً:" عندما يصبح لديه رقم قومي، ولجنة انتخابية، يجب حثه على هذه المشاركة".

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب ألا يلتفت المصريون إلى كلام المخذلين، معلقاً: "صوتك له قيمة، في الدنيا والآخرة، وهو أمانة يسأل عنها الإنسان".

وأشار مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعطي صورة محلية وإقليمية وعالمية، تدل على أن الشعب المصري وصل إلى درجة كبيرة من الوعي والنضج لمتطلبات وطنه.