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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار توافد المواطنين من جميع الأعمار على لجان الدقي للتصويت بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

واصل المواطنون من جميع الفئات العمرية التوافد على لجان منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، مع منتصف اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأكد المستشار الدكتور عبد الرحمن صابر، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة "الإمام علي الابتدائية" بالدقي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة وانتظام لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية، في ضوء الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلاسة.

من جانبه، قال المستشار عامر الفقي رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة "جمال عبد الناصر الثانوية بنات" بالدقي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اليوم الثاني يشهد إقبالًا ملحوظًا على التصويت من كل الفئات العمرية، بعد أن تصدر اليوم الأول كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي. 
وشهدت لجان "نادي الدقي الرياضي والاجتماعي"، اصطفاف الناخبين بشكل حضاري في طوابير منتظمة طويلة للدخول للتصويت وسط تعاون كبير من شباب الأحزاب والمتطوعين الذين يحرصون على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجانهم.

ونوه المشرفون على اللجان بأنهم لمسوا حرصًا شديدًا من قبل الناخبين على التصويت الإيجابي؛ حيث يطرح المواطنون العديد من الأسئلة؛ للتأكد من أن أصواتهم ستكون صحيحة وأن كلمتهم ورأيهم قد وصل عبر صناديق الاقتراع.

بدورهم، أثنى عدد من الناخبين بمدرسة "بدر الإعدادية بنين" بالدقي، على الاحترافية التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، إذ لا يوجد شائبة أو أي تعقيدات بل أن عملية التصويت تستغرق دقائق بسيطة وسريعة، وسط تعاون كبير وحسن معاملة من قبل رجال الأمن والقضاة والمشرفين على اللجان.

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