8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة بحفل زفاف يثير الانتقادات في تركيا

أثار حفل زفاف جدلا واسعا في تركيا بعد تداول ونشر صور يظهر فيها عروسان داخل صالة مغلقة في ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا، حيث كانت المفاجأة في محتويات الحقيبة التي قدّمها العريس لعروسه.

قام العريس وهو نجل رجل أعمال ثري بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعوين وعدسات الكاميرات التي كانت توثّق تلك اللحظة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن كمية الذهب بلغت 8 كيلوجرامات.

يدعى العريس أورهان أورماك وهو مهندسٌ مدني ونجل رجل الأعمال المعروف محمد أورماك. أما العروس فتدعى بورجو أوزديكير وهي أيضاً ابنة رجل أعمالٍ ثري. وينحدر كلاهما من العشائر التي تحاول الحفاظ على عاداتها وتقاليدها.

وتفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من عارض تسليم العروسح قيبة مليئة بالذهب باعتبار أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبين من وجد في تلك الحقيبة هدية شخصية وأمراً خاصاً لا يجب انتقاد حدوثه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: