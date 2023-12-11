بعثة الأهلي تصل جدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وصول بعثة فريق الأهلي إلى جدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "وصول بعثة النادي الأهلي إلى جدة".

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.