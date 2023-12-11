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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينما زاوية تنضم إلى الإضراب العالمي من أجل فلسطين

سينما زاوية
سينما زاوية

أعلنت سينما زاوية بوسط البلد على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك المشاركة فى الإضراب العالمى لوقف إطلاق النار فى فلسطين، من أجل دعم فلسطين، ووقف العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين متواصلين والتنديد بالجرائم التى يرتكبها الاحتلال فى حق المدنيين.

وأعلنت مؤخرا سينما زاوية عن برنامج بعنوان "سينما على بدرخان" خلال شهر ديسمبر المقبل، للاحتفال بأفلام المخرج على بدرخان، حيث يعرض له 5 من أبرز أفلامه، وهى: "الحب الذى كان"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولى"، "أهل القمة" و"الجوع".

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سينما زاوية

وكانت أعلنت سينما زاوية عن برنامج شهر ديسمبر الذي يتضمن "سينما علي بدرخان"، و إحتفاءا بالمخرج يعرض ٥ من أفلامه وهم: الحب الذي كان، الكرنك، شفيقة ومتولي، أهل القمة والجوع.

قدم علي بدرخان عشر أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة في عام ١٩٦٧، و سفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.

المخرج علي بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) فى سنة 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقة ومتولى، الجوع، الراعي والنساء". أخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

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