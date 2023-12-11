الصعايدة متصدرون| إقبال غير مسبوق باليوم الثاني للانتخابات.. والهيئة الوطنية تعلن نسبة المشاركين في التصويت

الهيئة الوطنية:

إقبال كبير بالصعيد.. والانتخابات في 3 أيام لهذا السبب

مشاركة 45%.. بيان عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات

نشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية الإقبال يؤكد وعي الشعب



لحظة بلحظة، تقف الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس الحدث تتابع عن قرب سير العملية الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024، الذي يتنافس عليها أربعة مرشحين، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.

المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى جميع اللجان بالجمهورية، مشيرا أن غرفة متابعة التصويت تابعت تمام الغلق والفتح بعد الساعة المخصصة لراحة القضاة.

اليوم الثاني..45% نسبة المشاركة في الانتخابات

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد عبر تقنية الكونفرانس، مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، اطمئن المستشار بنداري على سلامة إجراءات سير عملية الاقتراع وأنها تسير بسلاسة، وما إذا كانت هناك ثمة ملاحظات أو شكاوى قد وردت إليهم حتى يُمكن للهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لإزالة أسبابها.

الانتخابات الرئاسية

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أية عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال من جانب الناخبين غير مسبوق على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لاسيما وان 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة أن خطة العمل التي وضعتها الهيئة والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة طبقا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.

وعلق المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا، إن تشكيل الهيئة لغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية هدفها رصد وتذليل أي عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

تنظيم جيد وسهولة في الوصول إلى الصناديق

وقال إن غرفة العمليات والمشكلة برئاسة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة وعضوية كل من وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام يعملون على مدار اليوم من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية وأيضاً الزملاء الصحفيين لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية وأيضا التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف الشوربجي أن الهيئة في تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحاً أن الهيئة لم تتلقى أي شكاوى من الصحفيين في اليوم الثاني وأن الشكاوى التي تم تلقيها خلال اليوم الأول تم حلها من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأشاد عبد الصادق الشوربجي بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع في زمن قياسي وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.