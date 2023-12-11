وسط تزايد الطوابير.. النائب مجاهد نصار يتابع انتظام العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

تابع النائب مجاهد نصار، اليوم “الإثنين”، انتظام سير العملية الانتخابية بمنطقة شبرا الخيمة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

واطمأن النائب مجاهد نصار على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع حرصه على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، خاصةً كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشداً المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والملحمة الوطنية الكبرى.

وأكد أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة لاستمرار مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية

وأكد النائب مجاهد نصار خلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية ولجنة المعهد الأزهري بمنطقة منطي أن الطوابير تتزايد في ثاني أيام انتخابات الرئاسة وأن الإقبال على لجان الاقتراع غير مسبوق ، مراهنا على وعي الشعب المصري.

وأشاد بالإقبال الكثيف خاصةً السيدات والشباب الذين توافدوا على لجان الاقتراع رافعين أعلام الوطن في حالة من البهجة والسرور ومجتمعين على اختيار من يمثلهم ويستكمل مسيرة النهوض والتطوير التي بدأها منذ عشر سنوات

وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية لانتخابات الرئاسة في شبرا الخيمة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح الباكر للتأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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