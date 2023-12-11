عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وسط تزايد الطوابير.. النائب مجاهد نصار يتابع انتظام العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار يتابع انتظام سير العملية الانتخابية

تابع النائب مجاهد نصار، اليوم “الإثنين”، انتظام سير العملية الانتخابية بمنطقة شبرا الخيمة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

واطمأن النائب مجاهد نصار على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع حرصه على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، خاصةً كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشداً المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والملحمة الوطنية الكبرى.

وأكد أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة لاستمرار مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية

وأكد النائب مجاهد نصار خلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية  ولجنة المعهد الأزهري بمنطقة منطي أن الطوابير تتزايد في ثاني أيام انتخابات الرئاسة وأن الإقبال على لجان الاقتراع غير مسبوق ، مراهنا على وعي الشعب المصري.

وأشاد بالإقبال الكثيف خاصةً السيدات والشباب الذين توافدوا على لجان الاقتراع رافعين أعلام الوطن في حالة من البهجة والسرور ومجتمعين على اختيار من يمثلهم ويستكمل مسيرة النهوض والتطوير التي بدأها منذ عشر سنوات

وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية لانتخابات الرئاسة في شبرا الخيمة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح الباكر للتأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

IMG-20231211-WA0173
IMG-20231211-WA0173
IMG-20231211-WA0178
IMG-20231211-WA0178
IMG-20231211-WA0179
IMG-20231211-WA0179
IMG-20231211-WA0172
IMG-20231211-WA0172
IMG-20231211-WA0171
IMG-20231211-WA0171
IMG-20231211-WA0174
IMG-20231211-WA0174
IMG-20231211-WA0177
IMG-20231211-WA0177
IMG-20231211-WA0167
IMG-20231211-WA0167
IMG-20231211-WA0170
IMG-20231211-WA0170
IMG-20231211-WA0169
IMG-20231211-WA0169
IMG-20231211-WA0168
IMG-20231211-WA0168
IMG-20231211-WA0175
IMG-20231211-WA0175
الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها؟.. منعا لـ9 مصائب

يسرا: أعداد غفيرة من الناخبين.. المصري طول عمره بيقف جنب بلده

وصول بعثة الأهلي لفندق الإقامة بجدة استعدادا لكأس العالم للأندية

أمريكا تعرب عن قلقها من استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين

عزة مصطفى: تعظيم سلام للشعب المصرى: نسبة التصويت 45% ولسه باقى يوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

مها أحمد ومجدي كامل يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ