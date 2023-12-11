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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البرلمان العربي: إقبال المصريين على صناديق الانتخابات أكثر ما لفت نظرنا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي تابع الانتخابات الرئاسية واستحقاقات دستورية على مستوى المنطقة العربية بالكامل، منوها بأن الانتخابات في مصر بها إقبال كبير وتنظيم جيد في نفس الوقت. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن ما يلفت النظر في الانتخابات المصرية هو الإقبال الكبير من الشعب المصري على الانتخابات الرئاسية، "اللي لفت نظري الطوابير كبيرة على لجان الانتخابات من الصباح الباكر". 

وتابع أن إقبال المصريين على الانتخابات يؤكد على أهمية وعي الشعب المصري، واهتمامه الكبير بالانتخابات والمشاركة فيها، والحث على الاصطفاف أمام لجان الانتخابات من أجل المشاركة، موضحا أن مشاركة المصريين في الانتخابات كانت قوية وواضح الإقبال الضخم على الصناديق. 

وأشار إلى أن الوفد الإعلامي المتابع للانتخابات دوره هو متابعة العملية الانتخابية، والتأكد من تيسير الأمور وتدوين ملاحظات، ونقل كل ما يحدث بمهنية. 

الانتخابات الرئاسية رئيس البرلمان العربي انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات عادل العسومي

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