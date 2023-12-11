تفاصيل العقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 6 أشخاص و5 كيانات ضالعين في تطوير إيران طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر المجلس، في بيان، أن هذه "العقوبات هي الأولى ضمن إطار العقوبات المنشأ حديثاً في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا، كما تكمل 4 جولات سابقة تتعلق بإنتاج المسيّرات الإيرانية، والتي تم اعتمادها بالفعل بموجب أنظمة عقوبات أخرى".

وتشمل العقوبات الجديدة شركات تساعد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في تطوير برنامج الطائرات المسيرة، بحسب البيان الأوروبي.

ويخضع المستهدفون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما تحظر الإجراءات تحويل الأموال أو إتاحة الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.