استمرار التوافد علي لجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين

استمرت عمليات التوافد على لجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين، وتجمع المواطنون أمام المدرسة منذ الصباح الباكر، استعدادا للإدلاء بأصواتهم.

وعمت الفرحة الجميع، رافعين أعلام مصر، بينما حرص البعض على مساندة كبار السن.

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر يوم، الأحد، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات بأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وبدء التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.