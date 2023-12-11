عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة في إقبال الناخبين على اللجان بمنتصف اليوم الثاني بالمنوفية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصدت نورهان عجيزة مراسلة "القاهرة الإخبارية" من المنوفية، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

txt

نهال طايل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. وتوجه رسالة للمواطنين: شاركوا عشان مستقبل بلادنا

وقالت إن عملية التصويت مستمرة في لجان المنوفية، مع استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، على تنوعهم من كبار السن والشباب والمرأة، مع تيسير الهيئة الوطنية للانتخابات كل السبل ليتمكن الناخب من التصويت في نحو دقيقتين فقط.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات القاهرة الإخبارية تصويت المصريين عملية التصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

السقا ويسرا وياسر جلال أبرزهم.. فنانون يتقدمون صفوف الناخبين |صور

تكريما لضحايا زلزال المغرب.. مباراة استعراضية لأساطير أفريقيا في مراكش

شكاوى كبار السن السبب.. الهيئة الوطنية تنقل لجنة انتخابية من مكانها

بكري لوزير الداخلية: معاك رجالة بجد.. ونظموا الانتخابات على أكمل وجه

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

لم يفرط في الأرض أو غزة.. أمانة حزب النور في أسوان تؤيد السيسي.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

مها أحمد ومجدي كامل يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ