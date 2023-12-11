بكري لوزير الداخلية: معاك رجالة بجد.. ونظموا الانتخابات على أكمل وجه

وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة لـ وزير الداخلية على الهواء وذلك بسبب تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف بكرى عبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن نسب المشاركة الكبيرة من المصريين فى جميع المحافظات أبلغ رد على كل من أساء ويتطاول على هذه الدولة وابلغ رد على من ينكرون الانجازات.

وأكد بكرى، أن وزارة الداخلية تنظم الانتخابات على أكمل وجه، معقبا:" بقول للسيد محمود توفيق وزير الداخلية أنت وراك رجالة بجد سهرانين و بيتعاملوا مع المواطنين بما يليق بهم .



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.