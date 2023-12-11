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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السقا ويسرا وياسر جلال أبرزهم.. فنانون يتقدمون صفوف الناخبين |صور

النجمة يسرا
النجمة يسرا

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من مشاركة عدد من الفنانين في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

وكان من أبرز الفنانين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أحمد السقا ويسرا وياسر جلال وغيرهم.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ، التي انطلقت الأحد 10 ديسمبر وتختتم غدا الثلاثاء، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتنافس 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انزل شارك - صوتك أمانة

ادعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - الانتخابات الرئاسية 2024

#مصر_تنتخب_رئيسها

#عبد_الفتاح_السيسي

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