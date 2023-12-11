قيادي وفدي: الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضاري لمصر

ثمن النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما وصفه بالإقبال الكثيف للمصريين علي لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، وإدراكه للتحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد "محسب"، أن أهم ما يميز هذه الانتخابات حالة التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري علي هدف واحد وهو المصلحة الوطنية والحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن مهما بلغ الإختلاف في الرؤي الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، مشددا علي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصرى بمواصلة الملحمة الوطنية التى بدأوها أمس والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.