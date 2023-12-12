إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية.. 45% من الناخبين أدلوا بأصواتهم

أشاد رئيس حزب الاتحاد رضا صقر، بالمشاركة الكثيفة للمصريين بالانتخابات الرئاسية على مدار اليومين الأول والثاني، مؤكدًا أن إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بالانتخابات يعكس وعي المصريين الذين سطروا ملحمة وطنية بالداخل والخارج.

وقال رئيس الحزب إن الشعب المصري أرسل رسائل للعالم وأظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية، موضحا أن الجميع يثقون في نزاهة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل الدعم لتمكين جميع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت، متوقعًا أن نسب المشاركة بهذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة بناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار التنمية التي طالت كل بقعة على أرض الوطن..داعيا المصريين لمواصلة الاحتشاد والتعبير عن إرادتهم الحرة.

الهيئة رصدت إقبالًا كبيرًا

وفي السياق، قال مدير الجهاز التفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية تجاوزت الـ45% وذلك من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف مدير الجهاز - في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم - أن الهيئة رصدت إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين بمختلف المحافظات؛ للإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن عددًا من لجان الاقتراع نفذت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي قامت معه الهيئة بالتوجيه بتدعيمها بمزيد من البطاقات.