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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين التنظيم بحزب "المصريين" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلت الدكتورة نجلاء شطا، أمين التنظيم بحزب "المصريين"، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في لجنة المغتربين بميدان مسرة بمحافظة القاهرة، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت "شطا"، في بيان اليوم الاثنين، بالمشاركة الواسعة وغير المسبوقة من جموع المصريين في كافة المحافظات في الانتخابات الرئاسية في يوميها الأول والثاني، مؤكدة أن ذلك المشهد المشرف يعكس بما لا يدع مجالا للشك مدى وعي وحضارة الشعب ومعرفة مسؤولياته وشعوره بالتحديات الجسام التي تتعرض لها الدولة والمنطقة بالكامل.

وقالت أمين التنظيم بحزب "المصريين"، إن الشعب المصري العظيم بمشاركته المشرفة يثبت أنه يدرك جيدا ما كان غائبًا عنه في الماضي، موضحة أن المشاركة من شتى فئات وشرائح المجتمع مقياس حقيقي لمدى ارتفاع الوعي لدى جموع الشعب.

وأضافت أن المصريين المخلصين لبوا نداء الوطن وسطروا ملحة وطنية غير مسبوقة في حب الوطن والانتماء إليه، مؤكدة أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي وفي كل أزمة يتعرض لها الوطن يثبت الشعب قدرته على حبه لوطنه وتماسكه واستقراره، ورفض أي محاولات خبيثة كانت هدفها الوقيعة بين أبناء مصر.

وعبرت عن مدى اعتزازها وفخرها الشديد بالمشهد الحضاري المشرف أمام اللجان الانتخابية في شتى المحافظات، والذي يعبر بكل تأكيد عن مدى اعتزاز المواطن بحقه في التعبير عن رأيه من خلال انتخابات ديمقراطية تصنع المستقبل، وكذلك خوفه وحرصه على ضمان الاستقرار واستكمال مسيرة بناء دولة قوية تليق بحضارة وثقافة أجدادنا.

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