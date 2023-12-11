مصر تستحق.. كتلة الحوار: كثافة غير اعتيادية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تابعت غرفة عمليات كتلة الحوار الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية مجريات العملية الانتخابية لليوم الثاني علي التوالي، واذ تؤكد المتابعة الميدانية كثافة غير اعتيادية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبنسب عالية تتجاوز بكثير عن مثيلتها في انتخابات ٢٠١٨.

وأكد الدكتور باسل عادل في مشاركاته الإعلامية أن نسبة المشاركة قد تتجاوز ٤٨ ٪؜ من قاعدة الناخبين طبقا لتوارد بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الاول والثاني للتصويت.



وأكدت كتلة الحوار تطابق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات مع المشاهدات العينية في اللجان الانتخابية المختلفة، فهي تهيب بالسادة المواطنين ضرب مثال متفرد في نسب المشاركة ، فمصرنا الغالية تستحق منا دعمها و الاصرار في التعبير عن إرادتنا في اختيار حاكم مدعوما بكتله متفرده من الأصوات .

