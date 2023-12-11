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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ9 آلاف و482 مواطنا داخل اللجان الانتخابية

صدى البلد

تابعت وزارة  الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال  اجتماع غرفة الأزمات المركزية، مساء اليوم الإثنين، بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع تم عرض نتائج الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال  العيادات  الطبية المتنقلة وعدد المنتفعين بها وكذلك نتائج عمل فرق مبادرات الصحة العامة المنتشرة في محيط اللجان الانتخابية.

وأوضح التقرير أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ ٩ آلاف و٤٨٢ مواطنا من خلال ٤٦ عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و١٧ عيادة طبية متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، بينما استفاد حوالي ١٠٦ آلاف و٤٣٢ حالة من مبادرات الصحة العامة التي تم تفعيلها بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تقديم  ١٥٥ خدمة إسعافية من خلال ١٦٩٩ سيارة إسعاف منتشرة في محيط اللجان.  

وأشاد  الحضور بإقبال العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية على المشاركة  في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حقهم الدستوري.

 

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