الحبر هيخلص.. تعليق طريف من عزة مصطفى بسبب مشاركة الأطفال في الانتخابات

رصد عدد من مراسلى قناة "صدى البلد"، الإقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت عزة مصطفى بعبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، المشاهد رائعة للغاية، والأطفال يدخلون اللجان مع ذويهم.

ونقلت عزة مصطفى فيديوهات من داخل أحدى اللجان حيث يقوم بعض الأطفال بوضع أصابعهم في الحبر الخاص بالانتخابات وعلقت قائلة:" يبدو أن الحبر للأطفال حاجة لطيفة بس انا خايفة الحبر يخلص".



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.