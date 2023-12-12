رئيس "هيئة الاستعلامات": عمل المراسلين الأجانب في الانتخابات المصرية يسير دون معوقات

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، إنه لم يرد إلينا أي ملاحظة تعوق عمل المراسلين الأجانب حول سير العملية الانتخابات في مصر.

وأشار الدكتور ضياء رشوان، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، مساء الاثنين، إلى أن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم بخصوص الانتخابات المصرية حول العالم، كما أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان والحديث مع المواطنين والتصوير داخل اللجان.

الانتخابات الرئاسية المصرية

ولفت إلى "أن حجم النشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية زاد منذ الأمس حتى اليوم بشكل كثيف من "تاس" الروسية و"شينخوا" الصينية والصحف الفرنسية والأوروبية، مبينا أن كلها تغطيات عن سير التصويت دون وجود أي ملاحظات على سير الانتخابات، كما أن بعض التغطيات كانت تربط بين الانتخابات والأوضاع الإقليمية، بحيث يرجحون المرشح الأوفر حظا نتيجة لهذه للأحداث الإقليمية.

وحول دور الهيئة العامة للاستعلامات بخصوص المراسلين الأجانب وتواجدهم داخل مقرات الانتخابات الرئاسية، قال رشوان، إن الهيئة أعلنت قبل الانتخابات عن فتح باب تسجيل طلبات مراقبة الانتخابات، وتقدم الزملاء الصحفيون لتسجيل أسمائهم لدينا لمساعدتهم في استخراج تصاريح التغطية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع رشوان أننا "أضفنا هذه المرة خدمة توصيل المراقبين للمناطق البعيدة، مثل رفح وبئر العبد والعريش، حيث ذهب نحو 20 مراسلا والتقوا المواطنين وقاموا بإجراء تصريحات معهم، كما أنه لم يترك مراسلا واحدا مقيما في مصر يريد زيارة رفح وشمال سيناء ولم ينقل إليها".