أهالي السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين يزدحمون أمام اللجان .. صور

واصل أهالي السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية، في الفترة المسائية وذلك للأداء بأصواتهم في لجان الاقتراع.



كما تفقد وفد من الاتحاد الإفريقي عددا من المقرات الانتخابية بحي السيدة زينب في محافظة القاهرة، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وزار الوفد مدرسة علي يوسف الابتدائية بمنطقة المنيرة، وتابع الأجواء خارج اللجان وداخلها.

ويضم حي السيدة زينب 6 مقرات انتخابية تشمل 18 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا متوسطا في اليوم الثاني، وتصدر كبار السن والسيدات الحضور، مع مشاركة ملحوظة للشباب.

ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وفريد زهران (رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وعبد السند يمامة رئيس (حزب الوفد)، وحازم عمر (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

ويقام الاستحقاق الانتخابي أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في 9376 مقرا انتخابيا يشمل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ.

FB_IMG_1702314339566

FB_IMG_1702314324024

FB_IMG_1702314330995

FB_IMG_1702314319097