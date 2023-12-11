عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهم الأخبار

أهالي السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين يزدحمون أمام اللجان .. صور

صدى البلد

واصل أهالي السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية، في الفترة المسائية وذلك للأداء بأصواتهم في لجان الاقتراع.


كما تفقد وفد من الاتحاد الإفريقي عددا من المقرات الانتخابية بحي السيدة زينب في محافظة القاهرة، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وزار الوفد مدرسة علي يوسف الابتدائية بمنطقة المنيرة، وتابع الأجواء خارج اللجان وداخلها.

ويضم حي السيدة زينب 6 مقرات انتخابية تشمل 18 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا متوسطا في اليوم الثاني، وتصدر كبار السن والسيدات الحضور، مع مشاركة ملحوظة للشباب.

ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وفريد زهران (رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وعبد السند يمامة رئيس (حزب الوفد)، وحازم عمر (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

ويقام الاستحقاق الانتخابي أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في 9376 مقرا انتخابيا يشمل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ.

 

FB_IMG_1702314339566
FB_IMG_1702314339566
FB_IMG_1702314324024
FB_IMG_1702314324024
FB_IMG_1702314330995
FB_IMG_1702314330995
FB_IMG_1702314319097
FB_IMG_1702314319097
FB_IMG_1702314314415
FB_IMG_1702314314415

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ