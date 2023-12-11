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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يُشيد بمشاركة الأبطال الرياضيين في الانتخابات الرئاسية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في الانتخابات الرئاسية التي تُجري في الوقت الحالي حتى غد الثلاثاء.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة الأبطال الرياضيين المصريين في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وزير الرياضة:" إن مشاركة أبنائنا الرياضيين في الانتخابات، تعد نموذجاً يحتذى به، تؤكد حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية، والتعبير عن رأيهم الحر، وتعكس حرص الدولة المصرية علي ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الانتخابات الرئاسية

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