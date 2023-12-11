قبل الإغلاق بدقائق.. الأهالي يتوافدون على اللجان بالانتخابات الرئاسية في طرة.. صور

يستمر الأهالي في حي طرة ، التوافد على اللجان الانتخابية، وذلك للحصول على حقهم في الانتخابات الرئاسية في مصر قبل الإغلاق بدقائق المقرر في التاسعة مساءا، حيث يتوافدون بكثافة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم

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