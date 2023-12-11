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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإقبال الكبير بالانتخابات يعكس وعي المصريين وحفاظهم على المكتسبات

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، أن الإقبال الكبير الذي تشهده لجان الانتخابات الرئاسية للعام 2024م يعكس وعي المصريين الكبير وحفاظهم على المكتسبات التي شهدها الوطن على مدار السنوات الماضية.

وأوضح خضر عقب أدائه بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة المنارة الثانوية للبنات بمدينة نصر؛ أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لأنها تسهم بشكل كبير في وضع رؤية واضحة للنهوض والارتقاء بالوطن الحبيب في ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة.

وحث نائب رئيس جامعة الأزهر المواطنين علي المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير، وأن يكون لكل مواطن مصري نصيب من خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية في رسم غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

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