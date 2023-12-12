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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حماة الوطن": زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الاصطفاف الوطني

صدى البلد

أكد حزب "حماة الوطن" أن وصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية -وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات- إلى 45% حتى الآن، يكشف حجم وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشاد الحزب –في بيان يوم الاثنين– باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع

ولفت إلى أن مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع من كل أطياف المجتمع، تؤكد تمسك المصريين بحقهم بالمشاركة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرًا.

وأكد "حماة الوطن" أن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني، وكذلك في اليوم الختامي اليوم الثلاثاء.

وجدد الحزب دعوته لجميع المصريين -الذين لم يدلوا بأصواتهم- لضرورة الخروج والمشاركة في الواجب الوطني، لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور بارز في تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد "حماة الوطن" أن كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية يسخرون كافة جهودهم من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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"حماة الوطن": زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الاصطفاف الوطني

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