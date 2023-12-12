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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.. تأكيد لوعي المصريين وتمسكهم بالديمقراطية

صدى البلد

 أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2024 أمس واليوم تؤكد بشكل كبيرعلى وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري وسيادة قرارهم في تحديد مستقبل بلادهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل مساء اليوم الاثنين- إن المشهد الانتخابي الذي تشهده مصر حاليا هو " عرس ديمقراطي "، مشيدا بمشاركة المواطنين المصريين في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم وطنيا، معتبرا أن المشاركة الانتخابية ومظاهر الاحتفال خارج اللجان يدل على وعي الشعب المصري.

اجتماع غرفة العمليات

وأضاف "ترأس اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع غرفة العمليات المركزية وقد تم التأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، فقد تم التواصل مع المحافظين"، معلنا أن هناك إقبالا كثيفا على جميع اللجان، بالإضافة إلى انتظام سير العملية الإنتخابية.

وتابع المتحدث أن جميع اللجان ملتزمة بتوثيق كل الإجراءات اللوجيسيتة والتنظيمية التى من شأنها سير العلمية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبل قليل أن الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول والثانى فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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