عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ500 مليون يورو.. المجر تمنع الاتحاد الأوروبي من إقرار الدعم المالي لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والمجر

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن المجر ستواصل معارضة تزويد أوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، طالما أنها لا تتلقى ضمانات بعدم إدراج الشركات المجرية بشكل غير معقول في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب". 

وأضاف سيارتو في تصريحات صحفية خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أنه تم إنفاق أكثر من 80 مليار يورو من الأموال الأوروبية في أوكرانيا حتى الآن، لكننا لم نر بعد تقريرا مفصلا عن ذلك".

وتابع: "وما زلنا لا نوافق على تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي بسبب اتخاذ خطوات تضر بالمصالح المجرية في أوكرانيا". 

وأشار وزير خارجية المجر إلى أننا لم نتلق إجابات على الأسئلة المتعلقة بالكيانات القانونية المجرية والأفراد المدرجين في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وقالت الحكومة المجرية مراراً وتكراراً إنها لن تسمح لـ أوكرانيا بتلقي الدفعة التالية البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي حتى تضمن كييف أن البنك المجري OTP لن يكون على القائمة السوداء الأوكرانية مرة أخرى. 

وبناءً على إصرار المجر، تمت إزالة  البنك المجري OTP من القائمة في أوائل أكتوبر الماضي، لكن بودابست تريد التأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى. 

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من مديري البنك مدرجين على القائمة الأوكرانية، والذين لا يزال التهديد بفرض عقوبات مستمرًا ضدهم. 

وجد أكبر بنك في المجر، والذي لديه أكثر من 3 ملايين عميل، نفسه على قائمة "رعاة الحرب" الأوكرانية هذا الربيع لأن مجموعة OTP لديها مؤسسة تحمل الاسم نفسه تعمل في سوق الخدمات المالية في روسيا.

المجر: بروكسل تدق آخر مسمار في نعش الاتحاد الأوروبي

المجر تعارض إجراءات الاتحاد الاوروبي لقطع العلاقات بين الشرق والغرب

أوكرانيا المجر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو صندوق السلام الأوروبي بروكسل الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

لم يتخذوا أي قرارات.. أوكرانيا تتعرض لخيبة أمل كبيرة من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير سكان غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع

الكشف عن تكلفة انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي تطالب بفرض عقوبات على حماس

الاتحاد الأوروبي: المشهد جنوب غزة مظلم ولا توجد ملاجئ وأماكن آمنة

ترشيحاتنا

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

لو كلناها بالملح هو رئيسنا..رسالة قوية من أم شهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي..فيديو

رسميا.. إسرائيل تسمح بفتح معبرين آخرين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ