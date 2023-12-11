بـ500 مليون يورو.. المجر تمنع الاتحاد الأوروبي من إقرار الدعم المالي لأوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن المجر ستواصل معارضة تزويد أوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، طالما أنها لا تتلقى ضمانات بعدم إدراج الشركات المجرية بشكل غير معقول في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".

وأضاف سيارتو في تصريحات صحفية خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أنه تم إنفاق أكثر من 80 مليار يورو من الأموال الأوروبية في أوكرانيا حتى الآن، لكننا لم نر بعد تقريرا مفصلا عن ذلك".

وتابع: "وما زلنا لا نوافق على تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي بسبب اتخاذ خطوات تضر بالمصالح المجرية في أوكرانيا".

وأشار وزير خارجية المجر إلى أننا لم نتلق إجابات على الأسئلة المتعلقة بالكيانات القانونية المجرية والأفراد المدرجين في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وقالت الحكومة المجرية مراراً وتكراراً إنها لن تسمح لـ أوكرانيا بتلقي الدفعة التالية البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي حتى تضمن كييف أن البنك المجري OTP لن يكون على القائمة السوداء الأوكرانية مرة أخرى.

وبناءً على إصرار المجر، تمت إزالة البنك المجري OTP من القائمة في أوائل أكتوبر الماضي، لكن بودابست تريد التأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من مديري البنك مدرجين على القائمة الأوكرانية، والذين لا يزال التهديد بفرض عقوبات مستمرًا ضدهم.

وجد أكبر بنك في المجر، والذي لديه أكثر من 3 ملايين عميل، نفسه على قائمة "رعاة الحرب" الأوكرانية هذا الربيع لأن مجموعة OTP لديها مؤسسة تحمل الاسم نفسه تعمل في سوق الخدمات المالية في روسيا.