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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو صدام: الفلاحون يتصدرون المشهد في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، ان الفلاحين وبكل فخر هم أكثر الفئات مشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليومين الأول والثاني ، لافتا إلي انه يشعر بالفخر والامتنان لاستجابة الفلاحين لنداء الوطن  ومشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو صدام أن غرف العمليات بالنقابة العامه للفلاحين علي مستوي الجمهورية رصدت مشاركة غير مسبوقة من الفلاحين والمزارعين وأسرهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلي ان مشاركة الفلاحين اتت تأكيدا علي وعيهم الوطني واصرارهم علي تكملة مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة ، مقدما الشكر والعرفان لكل من شارك في هذه الانتخابات الرئاسية الهامة.

وأكد أن الفلاحين يشاركون في مراقبة الانتخابات في عدة كيانات وان عددا كبيرا من الفلاحين يمثلون اغلب أعضاء الكيانات الاهليه والجمعيات والاحزاب المشاركه بقوة في الانتخابات.

وتابع انه يتوقع فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح في هذه الانتخابات نظرا لان كل الفلاحين المشاركين اعلنوا اختيارهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ايمانا منهم بانه رجل المرحله وانه الوحيد من بين المرشحين القادر علي العبور بسفينة الوطن الي التنمية والازدهار في ظل التوترات العالميه والتحديات التي تواجهنا وانه الذي بدأ نهضة مصر الجديده وهو من يستطيع اكمال هذه المهمة.

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