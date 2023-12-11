رئيس الزمالك: حرصت على المشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه كان حريص على التواجد في لجنة الانتخابات الخاصة به والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ أنه واجب وطني على كل مصري، وأدلى بصوته بالفعل وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي وليس لديه مشكلة في الإعلان عمن انتخبه في الوقت الحالي، لافتا إلى ان المشاركة في الانتخابات هو واجب نحو الدولة المصرية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الإنجازات التي تمت في مصر لابد أن يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء وقفة الشعب المصري مع الدولة المصرية والرئيس السيسي.

وتابع رئيس الزمالك، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان مشرف لجميع المصريين، وكانت وقفة شجاعة، خاصة أنهم أشقائنا وأهلنا ولذلك كان من المهم بالنسبة له المشاركة في الانتخابات.