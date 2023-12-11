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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب النور: إقبال المصريين على الانتخابات يظهر تماسك الجبهة الداخلية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد منصور، رئيس حزب النور، إنه بالمتابعة للمشهد الانتخابي من خلال الغرفة المركزية ومن خلال الجولات على مراكز الاقتراع يوجد إقبال كبير في العديد من اللجان، ويوجد مشاركة من قواعد وكوادر الحزب بإقبال رائع على مستوى الجمهورية.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن غرفة المتابعة على مدار الساعة تنقل الصور والأحداث على مستوى الجمهورية، ويوجد تسهيلات جيدة على مستوى الجمهورية للوافدين، والمقيمين، ولغيرهم، والتصويت سهل وسلس، والأمور تجري بكل سهولة امام المواطنين. 

وتابع، أن التوافد على اللجان في الأوقات المحددة توافد جيد، والتصويت هو إظهار لتماسك الجبهة الداخلية، ومصر في هذا الظرف الذي تمر به من تحديات ومخاطر عالمية وإقليمية بل وداخلية أيضا تحتاج إلى إظهار تماسك الجبهة الداخلية حتى لا تظهر بصورة ضعيفة وغير لائقة، مما تؤدي إلى استجابتها للضغوط والإملاءات المعروفة للجميع في الوقت الحالي. 

الانتخابات الرئاسية حزب النور يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى

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