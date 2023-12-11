عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب التنسيقية: إقبال المصريين في الانتخابات فاق كل التوقعات

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقبال المواطنين على صناديق الانتخابات فاق كل التوقعات، وأدهش الحضور الكبير وكالات الأنباء والعالم، ومظاهر الاحتشاد أمام الانتخابات الرئاسية، وهي الخامسة في انتخابات تعددية. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "عزمي"، خلال لقاء خاص مع قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن إعلان الهيئة الوطنية أن نسبة المشاركة تخطت 45% من المقيدين هو عدد لم يرد في أيا من الانتخابات المصرية السابقة، وهو رقم قياسي، والنسبة في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 41%، وكان عدد المصريين أقل بكثير. 

واستكمل، أنه يوجد 67 مليون نائب مقيد في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي نتائج أولية فقط لا غير، وبالتالي ستكون النتيجة النهائية مشرفة للغاية، وستعبر عن الحالة الوطنية، وعن أن المصريين لديهم مشاكل اجتماعية واقتصادية ولكن يؤمنون بالديمقراطية وبالممارسة، والصناديق والانتخابات هي حياة أو موت. 

الانتخابات الرئاسية صناديق الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية النائب محمد عزمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

رئيس حزب النور: إقبال المصريين على الانتخابات يظهر تماسك الجبهة الداخلية

رئيس الزمالك: حرصت على المشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني

يوسف الحسيني: المصريون أرادوا ضرب مثل أمام العالم في الانتخابات الرئاسية

برلماني: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية لم أر مثله في حياتي

سامح عاشور: مشاركة المصريين بكثافة لرغبتهم في دعم الدولة

برلمانية: الإقبال الكبير في الانتخابات رسالة هامة للخارج

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية اختبار حقيقي للوعي المصري

عبد السند يمامة: إقبال جيد على صناديق الانتخابات ولم نرصد أي مشاكل

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ