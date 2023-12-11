نائب التنسيقية: إقبال المصريين في الانتخابات فاق كل التوقعات

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقبال المواطنين على صناديق الانتخابات فاق كل التوقعات، وأدهش الحضور الكبير وكالات الأنباء والعالم، ومظاهر الاحتشاد أمام الانتخابات الرئاسية، وهي الخامسة في انتخابات تعددية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "عزمي"، خلال لقاء خاص مع قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن إعلان الهيئة الوطنية أن نسبة المشاركة تخطت 45% من المقيدين هو عدد لم يرد في أيا من الانتخابات المصرية السابقة، وهو رقم قياسي، والنسبة في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 41%، وكان عدد المصريين أقل بكثير.

واستكمل، أنه يوجد 67 مليون نائب مقيد في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي نتائج أولية فقط لا غير، وبالتالي ستكون النتيجة النهائية مشرفة للغاية، وستعبر عن الحالة الوطنية، وعن أن المصريين لديهم مشاكل اجتماعية واقتصادية ولكن يؤمنون بالديمقراطية وبالممارسة، والصناديق والانتخابات هي حياة أو موت.