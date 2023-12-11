النائب مجاهد نصار: المصريون وجهوا رسالة للعالم أننا كلنا على قلب رجل واحد

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن هناك إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين.

وأضاف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المصريون وجهوا رسالة للعالم أننا كلنا على قلب رجل واحد".

وأشار النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "المصريون يقدمون ملحمة تاريخية في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 لم نراه من قبل، والإقبال غير مسبق".

وأوضح النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية لم نراه في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات رئاسية من قبل، والجميع خرج سواء رجال أو سيدات أو شباب أو شيوخ".