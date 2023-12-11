عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب مجاهد نصار: المصريون وجهوا رسالة للعالم أننا كلنا على قلب رجل واحد

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن هناك إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين.

txt

وسط تزايد الطوابير.. النائب مجاهد نصار يتابع انتظام العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

txt

النائب طارق شكري: الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد حضاري أمام العالم.. فيديو

وأضاف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المصريون وجهوا رسالة للعالم أننا كلنا على قلب رجل واحد".

 

وأشار النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "المصريون يقدمون ملحمة تاريخية في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 لم نراه من قبل، والإقبال غير مسبق".

 

وأوضح النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية لم نراه في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات رئاسية من قبل، والجميع خرج سواء رجال أو سيدات أو شباب أو شيوخ".

النائب مجاهد نصار الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ