عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوشكا: حرصت على المشاركة في الانتخابات.. والإجراءات لا تأخذ أكثر من 3 دقائق

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا

قالت الفنانة أنوشكا، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات والأمر كان سهل للغاية، ولم يتخط 3 دقائق على الإطلاق، "الموضوع مخدش أكتر من 3 دقايق، والإجراءات كانت سهلة للغاية، ومكنش فيه أي تعطيلات على الإطلاق". 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنها حريصة على المشاركة في الانتخابات، ولكن هذه المرة كان الإقبال كثيف على الصناديق، ولكن الإجراءات كانت سهلة للغاية. 

وتابعت: "وصلت اللجنة لقيت الطابور طويل وكان عندي ميعاد كلمتهم أجل الميعاد ساعتين، ولكن على عكس توقعاتي الموضوع مخدش أكتر من 3 دقايق على الإطلاق، والإجراءات كانت سهلة للغاية". 

واستكملت، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات في الدورة الحالية بسبب زيادة الوعي لدى الشعب المصري، وهذا واضح من خلال الشباب وكبار السن والمرأة المصرية، "كان فيه طالبة جاية تنتخب قبل ما تروح الجامعة، وكانت أول مرة بالنسبة ليها تدخل لجنة الانتخابات". 

انوشكا الانتخابات برنامج التاسعة يوسف الحسيني قناة الأولى الإجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

نائب التنسيقية: إقبال المصريين في الانتخابات فاق كل التوقعات

رئيس حزب النور: إقبال المصريين على الانتخابات يظهر تماسك الجبهة الداخلية

رئيس الزمالك: حرصت على المشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني

يوسف الحسيني: المصريون أرادوا ضرب مثل أمام العالم في الانتخابات الرئاسية

برلماني: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية لم أر مثله في حياتي

سامح عاشور: مشاركة المصريين بكثافة لرغبتهم في دعم الدولة

برلمانية: الإقبال الكبير في الانتخابات رسالة هامة للخارج

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية اختبار حقيقي للوعي المصري

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ