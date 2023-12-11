أنوشكا: حرصت على المشاركة في الانتخابات.. والإجراءات لا تأخذ أكثر من 3 دقائق

قالت الفنانة أنوشكا، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات والأمر كان سهل للغاية، ولم يتخط 3 دقائق على الإطلاق، "الموضوع مخدش أكتر من 3 دقايق، والإجراءات كانت سهلة للغاية، ومكنش فيه أي تعطيلات على الإطلاق".

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنها حريصة على المشاركة في الانتخابات، ولكن هذه المرة كان الإقبال كثيف على الصناديق، ولكن الإجراءات كانت سهلة للغاية.

وتابعت: "وصلت اللجنة لقيت الطابور طويل وكان عندي ميعاد كلمتهم أجل الميعاد ساعتين، ولكن على عكس توقعاتي الموضوع مخدش أكتر من 3 دقايق على الإطلاق، والإجراءات كانت سهلة للغاية".

واستكملت، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات في الدورة الحالية بسبب زيادة الوعي لدى الشعب المصري، وهذا واضح من خلال الشباب وكبار السن والمرأة المصرية، "كان فيه طالبة جاية تنتخب قبل ما تروح الجامعة، وكانت أول مرة بالنسبة ليها تدخل لجنة الانتخابات".