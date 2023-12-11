تحت عنوان "انزل شارك".. حملة شبابية تطرق الأبواب للنزول للانتخابات الرئاسية.. فيديو

شارك عدد من شباب حملة بشبابها التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في الدعوة للنزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

واستمرت الحملة علي مدار أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية في محافظة المنوفية، وذلك عن طريق طرق الابواب للنزول للمشاركة تحت عنوان “ انزل وشارك”.

وأكد الدكتور حازم شعبان، منسق حملة بشبابها ، أنهم مشاركون في الانتخابات الرئاسية بدعوة المواطنين للنزول بالتصويت وتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية كحق اساسي لهم، دون الدعوة إلي التصويت لأي من المرشحين.

وتابع، ان الحملة دشنت العديد من الفعاليات قبل انطلاق التصويت في الانتخابات وخلال أيام الاقتراع وذلك داخل وخارج اللجان تحت شعار “ انزل وشارك ”.

https://fb.watch/oTbHUw7qdQ/?mibextid=Nif5oz