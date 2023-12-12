الاستحقاق الدستوري.. برلماني: شكل الدولة المصرية تحول من حزب واحد إلى التعددية

أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالاقبال الكبير على صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية قائلا:" كان الحشد الكبير أمس وفوجئنا اليوم بحشد أكبر من كل أطياف الشعب من عمال وفلاحين ومعلمين وأطباء وفنانين ومن مختلف فئاتهم العمرية".

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور، في برنامج ،مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، إن هذا العرس الأنتخابي يدل على شكل الدولة المصرية قبل 2013، واليوم في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية من شكل المرشحين أربعة مرشحين ثلاثة منهم أصحاب خلفيات حزبية ورؤساء أحزاب وهذا يدل على شكل الدولة من حزب واحد إلى تعددية حزبية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أصبحت هناك دولة ذات نظام جمهوري، سيادة القانون بمؤسساتها بأحزابها وعملية انتخابية تجرى بمنتهى السلاسة ومؤسسات الدولة ترعاها وطوابير بمنتهى التحضر.

العملية السياسية وتطورها مسألة تراكمية لا يمكن أن تأتي بين ليلة وضحاها

وأضاف النائب، أن العملية السياسية وتطورها مسألة تراكمية لا يمكن أن تأتي بين ليلة وضحاها، مشيراً أن سياسية يعني أحزاب يعني تنظيم يعني شارع يعني نشاط وهذا ما نراه من حالة حشد وتنظيم من خلال أحزاب ممارسة سياسة.

وتابع: “ ما نراه هو بسبب استقرار سياسي منذ عشر سنوات بتحدياتها وطموحاتها و آمالها بالإضافة إلى زيادة وعي المواطن المصري و ما يترتب عليه من واجب وحق دستوري” .