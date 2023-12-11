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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل ياسين بونو عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا|شاهد

صدى البلد

حصل ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023، وذلك خلال حفل إعلان جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 والمقام في المغرب.

وحرص بونو على نشر صور عبر حسابه الرسمي مع والدته وأفراد أسرته للاحتفال بجائزة أفضل حارس في إفريقيا ، لما قدمه من أداء وتألق مع منتخب المغرب في كأس العالم والوصول لنصف نهائي المونديال ، في  انجاز لم يحدث من قبل لأي منتخب عربي أو إفريقي.

 

كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي

تحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيمبي في بداية الحفل، شاكرا جهود المملكة المغربية على جهودها في استضافة الحفل، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها إثر الزلزال وأثبتت أنها دولة قوية قادرة على هزم الصعاب.

وقال موتسيمبي إننا نفعل ما نستطيع كل يوم من أجل أن تكون إفريقيا بطلة للعالم وأن تكون أندية إفريقيا أبطالا للعالم لكرة القدم.

وأضاف: هنا لا بد من الاحتفاء برئيسين يدعمان كرة القدم في دولتيهما وبناء البنى التحتية ويدعمان اتحاداتهما الوطنية ويتعاونان مع الاتحادات الإفريقية.

وواصل: لا بد لنا أن نصفق لإنجاز المغرب ووصولها إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأردف: كان لنا التزام كبير في جميع الدول التي تلعب في الاتحاد الإفريقي وعددها 54، الاستثمار في الأكاديميات وبالمواهب الشابة، إلى جانب لجان الحكام واللجان التنفيذية، إلا أننا أخطأنا في الجوائز التي نمنحها، وهو تجاهل الحكام، العام المقبل سيكون هناك جائزة للحكام.

وأوضح: نحن نعيش كرة القدم، ونعترف بقوة كرة القدم في توحيد الأفارقة وتوحيد اللغات الإفريقية والخلفيات المختلفة والديانات المختلفة، كرة القدم تجمعنا معا، ونحن نشعر بالفخر عندما يحقق كل فريق إفريقي إنجازا.

وختم: نعمل معا من أجل تضامن أكبر وتوحد أكبر من أجل أن تكون إفريقيا الأكبر في العالم.

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