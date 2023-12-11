شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

ألقى رجل زجاجة على رأس الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خلال حفل تنصيبه، وأصدر قاض أمرا بالقبض عليه، حسبما أفاد تلفزيون “تي إن”.

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية: “نحن نتحدث عن جاستون ميركانسيني، الذي حاول يوم الأحد مهاجمة الرئيس بينما كان يقود سيارته في الشارع باتجاه القصر الرئاسي”.

ولم تصب الزجاجة الرئيس، بل أصابت أحد الحراس الذي كان يسير بجانب السيارة. وأصدر القاضي أرييل ليهو مذكرة اعتقال بحق المهاجم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يلفت فيها ميركانسيني انتباه الشرطة، حيث تم اعتقاله بالفعل في يوليو من هذا العام بتهمة كسر نوافذ سيارة شخص آخر.