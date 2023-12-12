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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشعب يحمي صوته.. مصطفى عمار: الإقبال على المشاركة بالانتخابات الرئاسية غير مسبوق

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، أن الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوق.

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وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب المصري هو بطل الحكاية، ومن اليوم الأول للانتخابات رأينا المواطنين في حالة لم تشهدها أي انتخابات رئاسية من قبل".

وأشار إلى أن: "الشعب المصري يحمي صوته وحمى البلد"، مضيفا: "الجميع فوجئ بما شهدته اللجان الانتخابات على مستوى الجمهورية؛ لأن الأعداد غير مسبوقة، واللجان مكتظة بالناخبين".

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن،: "الشعب المصري هو بطل الحكاية في الانتخابات الرئاسية.. وأعداد غير مسبوقة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024".

مصطفي عمار الانتخابات الرئاسية

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