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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يفجر مفاجآت عن أسباب رحيله .. فيديو

صدى البلد

قال أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق السلة بنادي الزمالك إن الخسارة ضد الأهلي في السوبر ودوري المرتبط ليست مبررا لرحيلي عن الزمالك بهذه الطريقة قائلا «أنا مش مصدق».

وأضاف أحمد مرعي خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد: الفارق كبير بين قائمة الأهلي والزمالك في كرة السلة والزمالك لم يفز بدوري المرتبط منذ حصده للقب قبل 18 عاما، مشيرا إلى أن مباريات دوري المرتبط ليس لها أي أهمية .

وتابع أحمد مرعي: هشام نصر هو من أبلغني برحيلي عن الزمالك ولم يتواصل معي مجلس الزمالك منذ تولي المهمة عقب الانتخابات كما لم يناقشني في تعيين طارق السعيد رئيسا لجهاز كرة السلة بدلا من أحمد عادل عبد الفتاح.

وأوضح أحمد مرعي أن مجلس الزمالك أبلغني أن عقدي مفقود عندما طلبت الحصول على مستحقاتي وسبق ووقعت عقدا مع الزمالك في ولاية مرتضى منصور ووافق عليه المجلس الأسبق ولا أتذكر يحق لي راتب كام شهر في الزمالك .. ربما 7 أو 8 شهور مشيرا إلى أن هشام نصر وعدني بعقد اجتماع لمناقشة العقد والمستحقات المتأخرة .

وعن الحديث عن شكوى بعض اللاعبين قال أحمد مرعي : هذه هي طريقتي في التدريب حتى لو كان هناك شكوى من اللاعبين في فريق الزمالك واللاعبون دائما ما يشكون من طريقتي في التدريب خلال مسيرتي لكن الإدارة كانت تدعمني ولابد من الضغط على اللاعب المصري وهذا هو الأسلوب الأنسب للتعامل معه وأسلوبي في التدريب لم يتغير منذ 25 عاما وأعلم أنه الأنسب.

وأوضح أحمد مرعي أن جميع لاعبي الزمالك تواصلوا معي بعد قرار مجلس الإدارة برحيلي وهناك لاعب واحد لم يتواصل بعد الرحيل عن الزمالك لكنه كان يتحدث عني بشكل غير لائق.

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