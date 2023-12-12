مصطفى عمار: المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية أصابت الأعداء بأزمة قلبية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، إن المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية أصابت الأعداء بأزمة قلبية.

وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت كثافة غير مسبوقة من أجل أمن مصر القومي أولا".

وأوضح: "الشعب المصري شعر بالخطر الذي يحدث في قطاع غزة، وموقف الرئيس السيسي القوي ضد العدوان الإسرائيلي"، لافتا: "مشهد الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة خطاب الرئيس السيسي القوي والإنجازات التي حدثت".

وأضاف: "فقدت الثقة في كل الوسائل الإعلامية العالمية بعد ما حدث في قطاع غزة"، موضحا: "وسائل الإعلام الغربية أصابتها حالة من الارتباك جراء ما حدث في الانتخابات المصرية الرئاسية بعد إقبال الملايين من المصريين على صناديق الاقتراع للتصويت في الماراثون الانتخابي".