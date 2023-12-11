إعلام عبري يكشف حقيقة وجود مفاوضات حول صفقة تبادل أسري جديدة مع حماس

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه لم تكن هناك محادثات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حول صفقة تبادل أسري جديدة محتملة منذ انهيار الصفقة السابقة.

وحسب “هآرتس”، قال مصدر آخر، إن قناة الوساطة القطرية لا تزال نشطة ويمكن للجانبين التحرك نحو اتفاق جديد.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي، أفاد اليوم الإثنين، بأن إسرائيل أعربت لـ قطر عن استعدادها لمناقشة اتفاق جديد بشأن الأسرى.

وحسب “أكسيوس”، فإن "إسرائيل مستعدة لمناقشة اتفاق جديد على عكس موقفها السابق الذي طالب بالإفراج عن جميع الرهائن الإناث قبل مناقشة أي صفقات أخرى”.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر رسمي، بأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن “هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى”.

بدورها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.