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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| فتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر.. لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر.. تفاصيل
أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

 

لطلاب جامعة حلوان التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

 

لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024

يستعد طلاب الجامعات فى الوقت الحالي لاستقبال امتحانات الميدتيرم  للعام الجامعى 2023-2024، حيث انطلقت مع هذا الأسبوع، وحسب طبيعة كل كلية.

 

جامعة القاهرة تستمر فى اطلاق مسابقات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي الاول | تفاصيل

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، عن مسابقة أفضل وسيلة تعليمية للطلاب بجميع الفرق .

 

الخميس غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكياً

يترقب المسلمون موعد بداية شهر جمادى الآخر وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر جماد الآخر 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية والذي يوافق الأربعاء المقبل.

 

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