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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين وحشود الناخبين أبرز المشاهد.. الفرحة والبهجة تسيطران على المصريين خلال انتخابات الرئاسة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 
 

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أخبار التوك شو| حصاد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024.. ومحمد أبوالعينين يوجه رسالة للمشككين

فريدة الشوباشي: المرأة المصرية ملكة من قبل ميلاد دول عديدة


قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية ملكة من قبل ميلاد دول عديدة، كما أن المرأة المصرية هي مشاركة للرجل المصري في كل درجات حياته سواء في أغلى درجات الثراء أو اقل درجات الدخل، ودور المرأة المصرية دورها يتجلى في أمور عديدة. 

 

حزب حماة الوطن: نشكر رجال القضاء والجهات المنظمة للانتخابات الرئاسية

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة وطن ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إن نسبة المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية كبيرة جدا، منا يدل على حرصهم الشديد على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي الذي بدأ من أمس العاشر من ديسمبر وينتهي غدا يوم الحصاد الثاني عشر من ديسمبر.

 

مؤسسة أبو العينين تستقبل حشود الناخبين لإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية بالجيزة.. فيديو
 

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية في الانتخابات الرئاسية.

 

حملة حازم عمر: الإقبال كان كثيفا ورصدنا بعض السلبيات الفردية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 جيدًا جدا، بالأمس واليوم  وزاد كثافة في بعض المحافظات في اليوم الثاني من عملية التصويت ".

أنوشكا: حرصت على المشاركة في الانتخابات.. والإجراءات لا تأخذ أكثر من 3 دقائق

قالت الفنانة أنوشكا، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات والأمر كان سهل للغاية، ولم يتخط 3 دقائق على الإطلاق، "الموضوع مخدش أكتر من 3 دقايق، والإجراءات كانت سهلة للغاية، ومكنش فيه أي تعطيلات على الإطلاق". 

 

وزير شئون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه.. فيديو

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.

 

أبو العينين: الفرحة والبهجة تسيطران على الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشاعر الفرحة والبهجة والتفاؤل تسيطر على الشعب المصرى خلال انتخابات الرئاسة 2024 .

 

الوطنية للانتخابات: عنوان التصويت "وداعا للسلبية"..ولم يعد هناك ما يسمى "حزب الكنبة"

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، والعنوان العريض لها هو "وداعا للسلبية"، ولم يعد هناك ما يسمى "حزب الكنبة".

 

سميرة أحمد للرئيس القادم: نحتاج جهدا كبيرا ليكون الفن بحجم ومكانة مصر

قالت الفنانة سميرة أحمد إن مشهد الانتخابات الرئاسية جميل جدا ومشرف ومنظم بالرغم من الإقبال الكبير والزحام، مشيدة بالمشاركة العريضة للشعب المصري وخاصة المرأة.

لميس الحديدي: 30 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية
 

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني بغير المتوقع  قائلة: "30 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية.. وهذا الرقم تفوق على عدد المصوتين في انتخابات 2012، والذي كان 26 مليونا، و عدد الناخبين حتى الآن تعدى نسبة وعدد  تخطى انتخابات  2014 و  انتخابات 2018.

 

أحمد موسى: أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات حتى اليوم

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا فى التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 حتى اليوم، معقبا:"لسه معانا بكرة كمان وأصوات المصريين فى الخارج".

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات تجاوزت الـ 45% .

أحد مشايخ شمال سيناء: جموع غفيرة من المواطنين تشارك في الانتخابات الرئاسية


تحدث الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد مشايخ شمال سيناء، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هناك كثافة كبيرة جدا وجموع غفيرة من المواطنين تشارك في الانتخابات الرئاسية".



 

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