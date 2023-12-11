رئيس حزب الجيل: الشعب المصري عند مواجهة التحديات يرتفع وعيه

توقع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن تزايد نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ عن ٤٥% بدءا من صباح غد.

لا أحد يستطيع المساس بالأمن القومي المصري



وأكد الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على، فضائية الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي أن زيادة الإقبال على المشاركة الإنتخابية ترجع إلى أن الشعب المصري يرتفع وعيه عن التحديات وما ساعده على ذلك هو الموقف القوي من القيادة السياسية عندما كشفت المخطط الامريكي الإسرائيلي الغربي أمام العالم كله وبدلت اولويات أصحاب هذا المخطط بعد أن كانوا يزعمون أن إسرائيل لها حق الدفاع ويستبعدوا حق الفلسطينين قي إقامة دولتهم فأصرت القوة السياسية المصرية بأن هذا لن يكون ابدا على حساب مصر وان لا احد يستطيع المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الدور المصري أقوى من التحديات الخارجية، كما ان دور الأحزاب السياسية التى منحتها هذه الانتخابات قبلة الحياة.