زعماء 4 دول أوروبية يدعون لمناقشة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى إجراء مناقشة في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

قالت الدول في بيان "نكتب إليكم في ضوء الخطوة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمعالجة عاجلة للكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة".

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار والرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عدد القتلى والدمار والوضع الإنساني الذي أحدثته الحرب في غزة بأنه "مثير للقلق".

حصلت سي إن إن على نسخة من الرسالة من مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وكان الزعماء الأربعة قد دعوا في السابق إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأدانوا تصرفات إسرائيل في غزة من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي.