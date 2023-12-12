غرفة عمليات حماة المستقبل: اليوم الثاني شهد إقبالا كبيرا فاق التوقعات

أصدرت غرفة العمليات المركزية لحزب حماة المستقبل، بيانًا، حول مجريات متابعة مسار اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وفق التقارير الواردة للأمانة المركزية من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات المختلفة وتواجد شباب الحزب وأمانته على الأرض.

وقالت غرفة العمليات المركزية للحزب، في بيان، إن اليوم الثاني شهد إقبالًا كثيفًا زاد في كثافته عن اليوم الأول للانتخابات، حيث حرص المصريون على الحضور والاحتشاد بكثافة أمام لجان الاقتراع،مشيدة بانتظام العملية الانتخابية دون عوائق تذكر، ودون أية معوقات.

ولفت بيان غرفة العمليات المركزية، إلى أن غرفة الرصد الإعلامية التابعة للحزب، وجدت إيجابية كبيرة في الطرح بشأن تناول الإعلام الدولي للانتخابات الرئاسية المصرية، في تحول كبير، فرضه المصريون بإيجابيتهم ومشاركتهم والتزامهم بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك كافة القائمين على العملية الانتخابية.

وشددت غرفة العمليات المركزية، على أنه شوهد خلال اليوم الأول كثافة عددية من فئات الشباب والمرأة بشكل غير مسبوق، مما يؤكد حالة الوعي السياسي لدى هذه الفئة، والمرتبطة بتحديات الدولة المصرية من جهة وإدراكهم مسئولية الصوت الانتخابي في إكساب الدولة المصرية زخمًا كبيرًا من حيث بث رسائل للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد وخلف دولتهم.