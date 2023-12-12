ماجد منير: الشباب هو المستفيد الأول من التنمية في مصر.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، أن الشباب هو المستفيد الأول من التنمية التي تحدث في مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة"، لافتا إلى أن: "الشباب يرى الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة من أجل الأجيال المقبلة… ومصر تشهد زيادة في حجم الصادرات غير مسبوقة".

وأشار إلى أن الشباب دائما موجودين في كل المشروعات القومية وصناعة القرار وتواجدهم في الأجهزة التنفيذية بفضل دعم القيادة السياسية لفئة الشباب، مبينا أن هناك مشروعات تنموية تنفذها الدولة يستفاد منها الشعب المصري بمختلف المجالات والمبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة المصرية..

وتابع: "كل ما يحدث من تنمية سيعود على المواطن بصورة إيجابية"، مضيفا: " الشعب المصري دائما جاهز لتلبية النداء للوقوف بجوار الدولة المصرية في تحدياتها".

واشار إلى أن: " المصريين بعثوا رسالة دعم وتأييد كبيرة للقيادة السياسية والوقوف خلفها واتخاذ ما يراه لحفظ أمن واستقرار مصر في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة".